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Названа причина смерти актера Дениса Карасева
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Названа причина смерти актера Дениса Карасева

Виктория Родимкина

Звезды

Актер Денис Карасев скончался на 58-м году жизни из-за сердечной недостаточности. Об этом сообщила представитель Союза кинематографистов России в среду, 13 января.

— Он скончался 12 января от сердечной недостаточности, — цитирует ее РИА Новости.

Место и дата прощания с артистом будут названы позже.

Ранее сообщалось, что 57-летнему актеру стало плохо у себя дома. Прибывшие врачи не смогли его спасти.

Денис Карасев снялся более чем в 50 фильмах и сериалах. Среди его работ: «Сволочи», «Дальнобойщики», «Мы из будущего — 2», «Адмиралъ», «Вызов».

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