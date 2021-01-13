Названа причина смерти актера Дениса Карасева

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актер Денис Карасев скончался на 58-м году жизни из-за сердечной недостаточности. Об этом сообщила представитель Союза кинематографистов России в среду, 13 января.

— Он скончался 12 января от сердечной недостаточности, — цитирует ее РИА Новости.

Место и дата прощания с артистом будут названы позже.

Ранее сообщалось, что 57-летнему актеру стало плохо у себя дома. Прибывшие врачи не смогли его спасти.

Денис Карасев снялся более чем в 50 фильмах и сериалах. Среди его работ: «Сволочи», «Дальнобойщики», «Мы из будущего — 2», «Адмиралъ», «Вызов».

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