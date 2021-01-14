Процедуру импичмента Трампа не удастся завершить до инаугурации Байдена

Дональд Трамп вскоре покинет пост президента страны / Фото: facebook.com/WhiteHouse

Процедуру импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Сенате Конгресса не удастся завершить до инаугурации избранного главы государства Джозефа Байдена, которая пройдет 20 января. Об этом сообщается в среду, 13 января, в письменном заявлении лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла.

— Даже если процедура импичмента начнется в Сенате на текущей неделе и пройдет в оперативном порядке, окончательное решение не будет вынесено до того, как президент Трамп оставит свой пост. Это не решение, которое я принимаю, это факт. Сам избранный президент Джозеф Байден заявил на прошлой неделе, что его инаугурация 20 января — это самый быстрый путь к любым переменам в стране, — отметил он.

Макконнелл подчеркнул, что за всю историю страны процедура импичмента в Сенате проходила три раза и занимала 83 дня, 37 дней и 21 день соответственно. Исходя из этого, по словам политика, нет шансов на справедливый или серьезный процесс, который может завершиться до того, как Байден будет приведен к присяге, передает ТАСС.

Процедура импичмента начнется в Сенате на первом регулярном заседании после получения обвинения от Палаты представителей. При этом в Сенате состоится голосование по запрету Трампу занимать госдолжности, если верхняя палата утвердит импичмент американского лидера.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа. 7 января конгресс утвердил избрание Байдена новым главой Белого дома.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердилисмерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. На данный момент известно о пяти жертвах.

Читайте также: Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампу