Движение восстановлено на МКАД после ДТП с участием четырех автомобилей

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия, Москва, МКАД, 24-й километр Карта всех событий

Движение восстановлено на МКАД после ДТП. Об этом в среду, 20 января, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее на 24-м километре внешней стороны МКАД в районе пересечения с Каширским шоссе столкнулись четыре автомобиля. Один человек пострадал. Его эвакуировал экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра.

Движение по внешней стороне МКАД было полностью перекрыто из-за аварии.

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