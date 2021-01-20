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Движение восстановлено на МКАД после ДТП с участием четырех автомобилей
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Движение восстановлено на МКАД после ДТП с участием четырех автомобилей

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, МКАД, 24-й километр Карта всех событий

Движение восстановлено на МКАД после ДТП. Об этом в среду, 20 января, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее на 24-м километре внешней стороны МКАД в районе пересечения с Каширским шоссе столкнулись четыре автомобиля. Один человек пострадал. Его эвакуировал экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра.

Движение по внешней стороне МКАД было полностью перекрыто из-за аварии.

Читайте также: Движение в сторону области восстановили на Волгоградском проспекте после ДТП

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