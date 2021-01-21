Власти Харькова сообщили, что загоревшийся дом престарелых был нелегальным

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Дом престарелых в Харькове, в котором при пожаре погибли 15 человек, был нелегальным. Об этом заявил директор департамента социальной защиты Харьковской областной госадминистрации Юрий Шпарага в четверг, 21 января.

— Учреждение было полностью нелегальным, ни в одном реестре на Украине такого учреждения не существует, — сказал Шпарага в комментарии телеканалу «Украина 24».

Он отметил, что правоохранители на данный момент устанавливают, кто и зачем собирал людей в переоборудованном под дом престарелых здании. По словам главы департамента, здание является частным домом за забором.

Юрий Шпарага рассказал, что помощь оказывается 11 пострадавшим при пожаре людям, все они будут расселены в интернатные учреждения.

Ранее сообщалось, что при пожаре в доме престарелых в Харькове погибли 15 человек. Случившееся классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова назвала предварительной причиной пожара неосторожное обращение с обогревателями. Было возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе МВД взять расследование дела о пожаре под личный контроль.

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