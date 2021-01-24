Число случаев COVID-19 в Японии превысило 366 тысяч

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Число случаев коронавирусной инфекции в Японии превысило 366 тысяч. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что за сутки число случаев заболевания составило 3990. За последние 24 часа зафиксировано 56 летальных исходов. Суточный прирост числа заражений в Токио не превысил отметку в тысячу человек за последние 12 дней.

Всего в Японии с начала пандемии умерли 5133 пациента с коронавирусом. Еще 1007 человек находятся в тяжелом или критическом состоянии. В стране с начала пандемии выздоровел 291 201 человек.

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