Двоих подозреваемых в нападении на правоохранителей задержали в Москве

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Москве задержали двоих мужчин, которых подозревают в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несогласованной акции. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице во вторник, 26 января.

По данным следователей, в субботу, 23 января, один из участников незаконной акции около Пушкинской площади несколько раз ударил полицейского по голове. Второй задержанный в субботу совершил наезд на сотрудника полиции после требования остановиться.

Подозреваемые, которые являются уроженцами Республики Калмыкия, задержаны. Им в ближайшее время предъявят обвинения, добавили в ведомстве.

Читайте также: СМИ: Напавший на россиян в Стамбуле мужчина страдает психическим расстройством