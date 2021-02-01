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Более 30 миллионов нарушений ПДД пресекли в столице в 2020 году
Фото: Александр Нестеров, «Вечерняя Москва»

Более 30 миллионов нарушений ПДД пресекли в столице в 2020 году

Ксения Монахова

Город

Свыше 30 миллионов нарушений безопасности дорожного движения зафиксировано в 2020 году в Москве. Об этом в понедельник, 1 февраля, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по столице.

В ведомстве отметили, что по результатам автоматической фотовидеофиксации административных правонарушений было вынесено 28,5 миллиона постановлений за 2020 год.

— В рамках надзорных полномочий за 12 месяцев 2020 года столичной ГИБДД выявлено и пресечено 30 миллионов 295 тысяч административных нарушений, — уточнили в пресс-службе.

В прошлом году в столице была внедрена практика профилактических мероприятий «Нетрезвый водитель». В результате в ведомстве проанализировали наиболее аварийные округа, где причиной смертельных аварий послужило нетрезвое управление автомобилем. Отмечается, что внедрение оказалось эффективным, а практика будет продолжаться и в 2021 году.

В ведомстве подчеркнули, что самое большое число аварий с нетрезвыми водителями в 2020 году произошло в ВАО, ЮВАО, СВАО, ЮЗАО и ТиНАО.

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ГИБДДНетрезвый водительДТП
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