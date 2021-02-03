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Налог на транспорт: что изменилось в 2021 году
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Налог на транспорт: что изменилось в 2021 году

Елена Фролова

Общество

Как изменились транспортные налоги, которые платят как физические, так и юридические лица, в 2021 году, выяснило ФАН.

Уточняется, что размер налога на транспорт зависит от мощности двигателя автомобиля, стоимости самой машины, а также сроков регистрации авто в Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД). Не облагаются налогом те транспортные средства, что не имеют регистрации.

Так, с 1 января текущего года работает новый порядок исчисления налога на уничтоженные или утилизированные авто. В этом случае налог на машину прекращается с первого числа того месяца, когда машина перестала существовать. Однако для этого владельцу необходимо подать соответствующее заявление в налоговую службу.

Кроме этого, согласно законодательству, от уплаты налога на транспортное средство освобождаются те водители, мощность автомобилей которых составляет до 70 лошадиных сил. Также не платится данный вид государственного сбора на машины, выданные инвалидам через органы социальной защиты. Не снимается налог и с владельцев тракторов, молоковозов, комбайнов, машин для перевозки и внесения удобрений и ветеринарной службы.

Тем временем аналитики провели опрос среди россиян, касающийся их заработной платы. О проведенном исследовании сообщило НСН. В результате респонденты признались, хватает ли им заработанных денег на основные нужды, а также указали, что основная часть их расходов уходит на питание.

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