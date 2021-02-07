Врач рассказала об опасности сосудистых звездочек на лице

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Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог, гематолог Ксения Бочарова рассказала, что красные сеточки на лице и теле могут свидетельствовать о наличии патологий.

— Сосудистые звездочки — это медицинский термин, который означает купероз. При данном состоянии имеет место сосудистая патология, связанная с нарушением тонуса сосудистой стенки. Она очень тоненькая, и поэтому кровь, которая циркулирует, просвечивается и создает вот такой ярко-красный оттенок при осмотре кожи, — объяснила Бочарова.

Врач отметила, что причин для появления таких звездочек довольно много, однако чаще всего купероз наблюдается у людей с эндокринными заболеваниями, а также у тех, кто страдает нарушениями метаболизма.

Также красные сеточки появляются у тех, кто злоупотребляет спиртным и сигаретами. Экстремальные стрессовые условия тоже могут способствовать появлению звездочек.

— Если у пациента имеются сосудистые звездочки, то прежде всего следует обратиться к терапевту для исключения общих заболеваний, — советует врач-иммунолог.

При условии, что внутренние органы работают без сбоев, следует обратиться к профессиональному косметологу, пишет Пятый канал.

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