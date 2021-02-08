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Михаил Ефремов подал кассационную жалобу на приговор
Фото: АГН «Москва» /Пресс-служба Мосгорсуда

Михаил Ефремов подал кассационную жалобу на приговор

Кирилл Николаев

Происшествия

Актер Михаил Ефремов подал кассационную жалобу на свой приговор по делу о ДТП в центре Москвы. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщил ответственный секретарь московской ОНК Алексей Мельников.

— Ефремов уже подал кассационную жалобу на приговор, — цитирует Мельникова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Ефремов доставлен в следственный изолятор № 5 в Москве из белгородской колонии для участия в следственных действиях.

Смертельная авария с участием Михаила Ефремова

В начале июня 2020 года актер Михаил Ефремов, находясь за рулем своего джипа в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в легковушку. В результате ЧП водитель Сергей Захаров получил травмы, от которых позже скончался.

В сентябре столичный суд признал Ефремова виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев в колонии.

Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

Главные факты по теме ДТП с участием Ефремова можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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