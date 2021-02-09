Экс-адвокат Ефремова Пашаев рассказал, что артист не искал свидетелей

Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Мосгорсуда

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что актер не искал свидетелей в рамках своего делу. Адвокат подчеркнул, что он не пытался ввести суд в заблуждение.

— Сам Ефремов не искал свидетелей, он сидел дома. Я искал их сам, с помощью разных способов. И никакие это не лжесвидетели: я ходатайствовал перед судом о приобщении данных биллинга их мобильных телефонов, — рассказал адвокат.

Пашаев отметил, что ему не нужно было вводить суд в заблуждение.

Представитель потерпевших по делу Ефремова Александр Добровинский рассказал, что в процессе расследования дела о лжесвидетелях многие факторы будут зависеть от показаний обвиняемых, сообщает ТАСС.

Смертельная авария с участием Михаила Ефремова

В начале июня 2020 года актер Михаил Ефремов, находясь за рулем своего джипа в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в легковушку. В результате ЧП водитель Сергей Захаров получил травмы, от которых позже скончался.

В сентябре столичный суд признал Ефремова виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев в колонии.

Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

Главные факты по теме ДТП с участием Ефремова можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Михаил Ефремов подал кассационную жалобу на приговор