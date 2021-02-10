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Более 334 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в мире
Фото: twitter.com/AltadenaPatch

Более 334 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в мире

Кирилл Николаев

В мире

Более 334 тысяч случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в мире. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно статистике, за сутки в мире зафиксировали 334 648 случаев заболевания, умерли 10 702 пациента. Большинство новых случаев приходится на Северную и Южную Америку (143 036), Европу (128 115) и Восточное Средиземноморье (24 811).

Всего с начала пандемии в мире зафиксировано 106 555 206 инфицированных и 2 333 446 умерших. Больше всего случаев заболевания выявлено в США (26 832 826), Индии (10 858 371) и Бразилии (9 548 079). Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые странами, сообщает ТАСС.

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