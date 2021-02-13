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«Бывают девушки с веслом»: Валерия показала, как проводит день в снежную погоду
Фото: instagram.com/valeriya

«Бывают девушки с веслом»: Валерия показала, как проводит день в снежную погоду

Юлия Ямпольская

Звезды

Певица Валерия показала, как проводит свой день в снежную погоду. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

На снимке знаменитость запечатлена в широком меховом пальто, а также в голубых шапке и джинсах. В руках исполнительница держит лопату. Судя по всему, она чистила снег.

— Бывают девушки с веслом, а у нас тут другой случай, — подписала пост Валерия.

Ранее сын певицы Арсений Шульгин вместе со своей женой Лианой решили устроить месячной дочери первую в ее жизни памятную фотосессию.

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