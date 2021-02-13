«Городская сумасшедшая»: певица Елка рассказала, как проводит выходные
Певица Елка (Елизавета Иванцив) рассказала подписчикам, как проводит свои выходные. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.
На снимке исполнительница запечатлена возле храма. По словам знаменитости, она кормила птиц хлебом. На прогулку Елка оделась тепло — в длинный светлый пуховик, шапку и толстовку с капюшоном.
— Ваша любимая городская сумасшедшая недокормила себя гречей и решила отдать остатки птицам, — написала артистка.
Ранее певица Валерия показала, как проводит день в снежную погоду.
Читайте также: «Я никогда не мерз»: Влад Топалов рассказал о своем детстве