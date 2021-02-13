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«Городская сумасшедшая»: певица Елка рассказала, как проводит выходные
/ Фото: instagram.com/elkasinger /

«Городская сумасшедшая»: певица Елка рассказала, как проводит выходные

Юлия Ямпольская

Звезды

Певица Елка (Елизавета Иванцив) рассказала подписчикам, как проводит свои выходные. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

На снимке исполнительница запечатлена возле храма. По словам знаменитости, она кормила птиц хлебом. На прогулку Елка оделась тепло — в длинный светлый пуховик, шапку и толстовку с капюшоном.

— Ваша любимая городская сумасшедшая недокормила себя гречей и решила отдать остатки птицам, — написала артистка.

Ранее певица Валерия показала, как проводит день в снежную погоду.

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