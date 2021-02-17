Крупный алмаз в Якутии назвали в честь российской вакцины от COVID-19

Фото: alrosa.ru

Добытому в Якутии крупному алмазу присвоили название первой российской вакцины от коронавируса — «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба компании «АЛРОСА».

Уточняется, что 100,53-каратный алмаз имеет форму октаэдра. Камень был найден в россыпях северной Якутии, он имеет явно выраженный светло-желтый цвет.

Гендиректор компании Сергей Иванов заявил, что алмазы такого размера и цвета являются настоящим чудом природы.

— Поэтому мы приняли решение назвать этот выдающийся кристалл в честь первой российской вакцины от коронавируса, которая тоже является чудом — но сотворенным руками наших ученых, — пояснил Иванов.

Он отметил, что появление вакцины дает шанс всем вернуться к нормальной жизни в кратчайшие сроки, добавили в пресс-службе.

Напомним, первая российская вакцина от COVID-19 была названа в честь первого советского космического спутника Земли.

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