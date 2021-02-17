Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Крупный алмаз в Якутии назвали в честь российской вакцины от COVID-19
Фото: alrosa.ru

Крупный алмаз в Якутии назвали в честь российской вакцины от COVID-19

Виктория Родимкина

Общество

Добытому в Якутии крупному алмазу присвоили название первой российской вакцины от коронавируса — «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба компании «АЛРОСА».

Уточняется, что 100,53-каратный алмаз имеет форму октаэдра. Камень был найден в россыпях северной Якутии, он имеет явно выраженный светло-желтый цвет.

Гендиректор компании Сергей Иванов заявил, что алмазы такого размера и цвета являются настоящим чудом природы.

— Поэтому мы приняли решение назвать этот выдающийся кристалл в честь первой российской вакцины от коронавируса, которая тоже является чудом — но сотворенным руками наших ученых, — пояснил Иванов.

Он отметил, что появление вакцины дает шанс всем вернуться к нормальной жизни в кратчайшие сроки, добавили в пресс-службе.

Напомним, первая российская вакцина от COVID-19 была названа в честь первого советского космического спутника Земли.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Минздрав назвал число стран, зарегистрировавших вакцину «Спутник V»

вакцинаЯкутияалмаз
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Андрей Аршавин: другого футбола у нас для вас нет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Удивительная жизнь ночных троллейбусов, 18+

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа под ударами

Павел Семенов
Павел Семенов

Лучше махать лопатами во дворе, чем в интернете

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Я не хочу ничего решать, я хочу замуж за бизнесмена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грешно смеяться над больными модераторами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Показатель зрелой личности

Все мнения
Вопрос дня
Какой объект, на ваш взгляд, должен стоять на Лубянской площади?
О проекте