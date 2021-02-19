«Простая, но хорошая»: Панин рассказал, сколько стоит его квартира в Испании
Российский актер Алексей Панин озвучит стоимость своей квартиры, которая находится в Испании. Известно, что артист оформил вид на жительство в Европе и поселился на побережье Средиземного моря.
Так, по его словам, он доволен своим жильем.
— У меня простая, но хорошая квартира. Апартаменты обошлись в 70 тысяч евро. В эту сумму вошли все расходы на оформление, — рассказал артист в программе «Алена, блин!».
Сначала Панин планировал поселиться в Италии — купить квартиру в коммуне Форте-деи-Марми, которая располагается в Тоскане. Актер отметил, что недвижимость в этой стране оказалась слишком дорогой, поэтому он решил отдать предпочтение Испании.
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