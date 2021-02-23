Автомобиль сбил пешехода на северо-западе Москвы, пострадавший в коме
Россия, Москва, Таллинская улица, 8 Карта всех событий
Водитель автомобиля сбил пешехода на северо-западе столицы. Об этом сообщается во вторник, 23 февраля, в Telegram-канале столичного Дептранса.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Таллинской в районе дома № 8.
Пострадавшего пешехода доставили в больницу. Врачи поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Он находится в коме.
Ранее сообщалось, что два автомобиля столкнулись на востоке Москвы.
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