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Водитель сбил пенсионерку на переходе в Москве и скрылся с места ДТП
Фото: АГН Москва

Водитель сбил пенсионерку на переходе в Москве и скрылся с места ДТП

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Судостроительная улица Карта всех событий

Водитель автомобиля сбил пенсионерку на пешеходном переходе в столице в ночь на вторник, 23 февраля. Автовладелец скрылся с места происшествия. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.

Авария случилась на Судостроительной улице. Автомобиль каршеринга сбил пешехода на регулируемом пешеходном переходе.

Пострадала женщина 65 лет, ее доставили в больницу с предварительным диагнозом: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана затылка и перелом лодыжки.

Ранее сообщалось, что автомобиль сбил пешехода на северо-западе Москвы, пострадавший в коме. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Таллинской в районе дома № 8.

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