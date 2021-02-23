Водитель сбил пенсионерку на переходе в Москве и скрылся с места ДТП
Водитель автомобиля сбил пенсионерку на пешеходном переходе в столице в ночь на вторник, 23 февраля. Автовладелец скрылся с места происшествия. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.
Авария случилась на Судостроительной улице. Автомобиль каршеринга сбил пешехода на регулируемом пешеходном переходе.
Пострадала женщина 65 лет, ее доставили в больницу с предварительным диагнозом: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана затылка и перелом лодыжки.
Ранее сообщалось, что автомобиль сбил пешехода на северо-западе Москвы, пострадавший в коме. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Таллинской в районе дома № 8.
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