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Автомобиль скорой помощи перевернулся, столкнувшись с легковушкой в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Автомобиль скорой помощи перевернулся, столкнувшись с легковушкой в Москве

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Мичуринский проспект Карта всех событий

Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковой машиной на Мичуринском проспекте в Москве.

В результате дорожно-транспортного происшествия скорая перевернулась.

По предварительной информации, никто не пострадал. В настоящее время на месте аварии работают экстренные городские службы, обстоятельства и причины происшествия выясняются, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в ДТП с такси на востоке Москвы. Авария случилась на улице Сталеваров, 56.

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