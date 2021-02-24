Автомобиль скорой помощи перевернулся, столкнувшись с легковушкой в Москве
Россия, Москва, Мичуринский проспект Карта всех событий
Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковой машиной на Мичуринском проспекте в Москве.
В результате дорожно-транспортного происшествия скорая перевернулась.
По предварительной информации, никто не пострадал. В настоящее время на месте аварии работают экстренные городские службы, обстоятельства и причины происшествия выясняются, передает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что один человек пострадал в ДТП с такси на востоке Москвы. Авария случилась на улице Сталеваров, 56.
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