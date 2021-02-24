Автомобиль скорой помощи перевернулся, столкнувшись с легковушкой в Москве

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Мичуринский проспект Карта всех событий

Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковой машиной на Мичуринском проспекте в Москве.

В результате дорожно-транспортного происшествия скорая перевернулась.

По предварительной информации, никто не пострадал. В настоящее время на месте аварии работают экстренные городские службы, обстоятельства и причины происшествия выясняются, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в ДТП с такси на востоке Москвы. Авария случилась на улице Сталеваров, 56.

Читайте также: Автомобиль каршеринга сбил пенсионерку на переходе в Москве и скрылся с места ДТП