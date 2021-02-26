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Юрист назвала основания увольнения без обязательной отработки
Фото: Вечерняя Москва

Юрист назвала основания увольнения без обязательной отработки

Татьяна Плотникова

Закон

Российское трудовое законодательство предусматривает случаи увольнения работников в день подачи соответствующего заявления, без обязательной отработки. Об этом в пятницу, 26 февраля, рассказала ведущий юрисконсульт «КСК групп» Ирина Михеева.

Специалист отметила, что увольнение может осуществляться как по инициативе работника, так и по решению работодателя. В первом случае уйти с работы «одним днем» можно, если человек увольняется в связи с зачислением в учебное заведение или выходом на пенсию, а также при появлении серьезных проблем со здоровьем либо появлением медицинских противопоказаний для продолжения трудовой деятельности.

Кроме того, можно уволиться без обязательной отработки, если работодатель нарушает нормы трудового права — в частности, задерживает заработную плату или отказывает в предоставлении ежегодного отпуска.

Основания для увольнения работника по инициативе работодателя одним днем перечислены в статье 81 Трудового кодекса. Они касаются, прежде всего, случаев грубого нарушения со стороны работника: прогул, разглашение служебной тайны, несоответствие занимаемой должности по итогам аттестации, неоднократный отказ исполнять трудовые обязанности (при наличии дисциплинарного взыскания), совершение виновных действий, которые дают основания для утраты доверия, либо совершение аморального проступка, рассказала юрист агентству «Прайм».

Ранее юрист рассказал, кому должны прибавить пенсию в феврале.

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