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Бывший прокурор арестован в Москве за взятку и махинации
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Бывший прокурор арестован в Москве за взятку и махинации

Никита Абрамов

Происшествия

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего прокурора Дмитрия Листопада, который обвиняется в превышении полномочий и получении крупной взятки. Об этом во вторник, 2 марта, «ВМ» сообщили в пресс-службе суда.

Известно, что в 2019 году Листопада уволили из прокуратуры. На данный момент его объявили в международный розыск.

Согласно версии следствия, Листопад помогал совершать преступления начальнику управления дознания Федеральной таможенной службы Александру Кизлыку. Бывший прокурор вместе с начальником таможни привлекали к минимальной ответственности задержанных, которые не декларировали крупные суммы в валюте.

Экс-прокурора обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Получение взятки» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

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