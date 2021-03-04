Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге и гололедице 4 марта

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Облачная погода с мокрым снегом и гололедицей ожидается в четверг, 4 марта, в Москве и области. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице будет от плюс одного градуса до минус одного градуса, ночью ожидаются заморозки до семи градусов. В Подмосковье температура воздуха составит от трех градусов мороза до двух градусов тепла, в ночные часы похолодает до минус десяти градусов.

Порывы западного и северо-западного ветра могут достигать 17 метров в секунду. «Желтый» уровень опасности из-за сильного ветра будет действовать в столичном регионе до 21:00 четверга, из-за гололедицы — до 12:00 пятницы. Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичей предупредили о двадцатиградусных морозах.

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