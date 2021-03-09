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«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье до 11 марта
Фото: Анна Иванцова, Вечерняя Москва

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье до 11 марта

Юлия Ямпольская

Город

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столице и Подмосковье из-за гололедицы. Об этом во вторник, 9 марта, сообщает Гидрометцентр России.

Уточняется, что предупреждение будет действовать до 12:00 четверга, 11 марта.

Ранее сообщалось, что ледяные иглы в небе над столицей могут появиться в период с 21:00 10 марта до 03:00 11 марта из-за сильного мороза и малооблачной погоды.

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