Художник Чеботарь рассказал, как Папа Римский умолял показать картину Брюллова

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О том, как раньше работали русские живописцы, рассказал петербургский художник и скульптор Вячеслав Чеботарь. Он также поделился своим мнением о современном искусстве. Об этом сообщило ФАН.

— В XIX веке заказчиком больших полотен было именно государство. Иванов, например, был на субсидии у императора. Его мастерскую посещали три государственных лидера. Были и меценаты, которые помогали. Картина «Последний день Помпеи» была субсидирована купцом Демидовым. Брюллов рассказал, что хочет написать такую картину. Тогда интерес к Помпеям был большой: велись раскопки. И Демидов выложил 35 тысяч золотом, сказал — пожалуйста, пиши. За три года Брюллов написал вещь, которая произвела фурор. Демидов преподнес этот дар Николаю I, тот послал три корабля в Италию. На первый загрузили холст, а два военных корабля сопровождали дар. Когда в порту уже свернули полотно и готовились к отплытию, прибежал Папа Римский. Оказалось, что он единственный, кто не успел увидеть картину, о которой говорит весь Рим! Папа Римский встал на колени и попросил показать ему картину Брюллова. Пришлось отдельно развернуть ее для него, — рассказал Вячеслав Чеботарь.

По его словам, огромный резонанс имеют именно большие произведения. Он также считает, что от современных художественных работ эпоха русских живописцев отличается тем, что тогда перед художниками не было цели вызвать скандал. Тогда ценители искусства «восторгались гуманистической направленностью, подвигом художника, мастерством».

Он отметил, что классическое искусство всегда развивается и даже французское слово «авангард» переводится как «быть впереди».

— Я часто говорю своим ученикам, что они должны выступить с мировоззренческих позиций, у них должна быть идея. Если они с ней выступят, то она уже считается состоявшейся, даже если написано будет плохо. Взять хотя бы Верещагина. Его «Апофеоз войны», если разложить по частям, особого интереса для живописца не имеет. Но работа сражает своей идеей, — добавил художник.

Он также добавил, что даже так называемые подражатели должны подходить к своей работе с умом: все должно быть органично.

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