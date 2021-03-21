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Движение поездов остановлено на Серпуховско-Тимирязевской линии метро из-за человека на пути
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Движение поездов остановлено на Серпуховско-Тимирязевской линии метро из-за человека на пути

Ксения Монахова

Происшествия

Из-за человека на пути приостановлено движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что движения нет от станции «Савеловская» до станции «Владыкино».

— В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, — говорится в сообщении.

Ранее в столичном метро был замечен человек, который в форме бойца Красной армии прогуливался по рельсам. Мужчина с рюкзаком, одетый в буденовку и военный мундир, с телефоном в руках целенаправленно двигался в сторону перегонного тоннеля на станции «Улица Старокачаловская» Бутовской линии.

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