Накатка путей началась на западном участке БКЛ

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Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Хорошёвская Карта всех событий

На участке Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена от станции «Хорошевская» до оборотных тупиков за станцией «Мневники» началась накатка путей. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса.

На данном участке был запущен пробный поезд, который оборудован вагоном-лабораторией для диагностики верхнего строения пути. После диагностики габарита тоннеля несколько дней на участке будет вестись накатка путей при помощи составов «Москва», сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что станции «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского» БКЛ планируется открыть в этом году. Общая протяженность БКЛ составит 70 километров. На линии будет 31 станция.

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