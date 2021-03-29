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Онлайн-марафон по развитию надпрофессиональных навыков пройдет в «Технограде» на ВДНХ
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Онлайн-марафон по развитию надпрофессиональных навыков пройдет в «Технограде» на ВДНХ

Ксения Монахова

Город
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Стартовала запись на онлайн-марафон по улучшению надпрофессиональных навыков soft skills от центра развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве столицы, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, программа обучения включает восемь вебинаров.

— Каждый из них посвящен отдельным компетенциям: коммуникативным навыкам, технике речи, способам работы с большим объемом информации и другим, — рассказала Наталья Сергунина.

Трансляции будут проводиться на интерактивной платформе «Технограда». Первое занятие состоится 30 марта в 19:00. Зарегистрироваться на марафон можно онлайн.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин отметил, что софт-навыки позволяют успешно решать жизненные задачи и оставаться эффективным и продуктивным специалистом.

— Чтобы соответствовать вызовам современных работодателей, необходимо постоянно обучаться, в том числе развивать в себе гибкие навыки, — подчеркнул руководитель ведомства.

Отмечается, что марафон будет бесплатным. По итогам мероприятия участники получат специальные сертификаты, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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Алексей Фурсин«Техноград»Наталья Сергунина
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