Стало известно о состоянии раненного в Мытищах росгвардейца

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок Вёшки Карта всех событий

Раненный во время штурма дома в Мытищах сотрудник Росгвардии находится в больнице. Об этом во вторник, 30 марта, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.

Отмечается, что угрозы жизни мужчины нет. Росгвардейцу оказывается необходимая медицинская помощь. Его переведут в Главный военный клинический госпиталь Росгвардии.

Ранее сообщалось, что к Владимиру Барданову приехали силовики, чтобы опросить по делу о незаконном обороте оружия. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. На начало перестрелки в доме находились жена мужчины, его дочь с внуками и двое помощников по хозяйству, но все они покинули здание до старта спецоперации. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Затем спецназовцы приступили к штурму дома стрелка Владимира Барданова в Мытищах. Во время спецоперации один из силовиков получил сквозное пулевое ранение в левую ногу. В настоящее время дом стрелка горит почти по всей площади в результате обстрела из гранатомета. По данным СМИ, стрелок погиб.

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