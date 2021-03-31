СК показал интерьер особняка мытищинского стрелка

Фото: tvzvezda.ru

Россия, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок Вёшки Карта всех событий

Следственный комитет опубликовал видео, снятое в особняке Владимира Барданова, который 30 марта в подмосковном поселке Вешки устроил стрельбу из окна своего дома.

Видео: пресс-служба СК

Судя по роликам, интерьеры стрелка украшают колонны, антикварная мебель, а также картины в позолоченных рамах. Помимо этого, в доме было найдено много оружия и боеприпасов.

Видео: пресс-служба Следственного комитета

Ранее сообщалось, что на территории домовладения Барданова сотрудники правоохранительных органов обнаружили двух медведей и енота.

Напомним, стрельба в подмосковном поселке Вешки произошла 30 марта. К Владимиру Барданову приехали силовики, чтобы опросить по делу о незаконном обороте оружия. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. На начало перестрелки в доме находились жена мужчины, его дочь с внуками и двое помощников по хозяйству, но все они покинули здание до старта спецоперации.

Затем спецназовцы приступили к штурму дома. Во время спецоперации один из силовиков получил сквозное пулевое ранение в левую ногу. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Позднее дом стрелка загорелся почти по всей площади в результате обстрела из гранатомета. После ликвидации возгорания пожарные на третьем этаже дома нашли человеческие останки.

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