Устроившему стрельбу в Подмосковье проведут посмертную психиатрическую экспертизу

Фото: СК РФ / Свердловская область

Открывшему при задержании стрельбу по сотрудникам полиции в подмосковном поселке Вешки Владимиру Барданову проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

— Скорее всего, в рамках уголовного дела ему будет назначена комплексная посмертная психолого-психиатрическая экспертиза для проверки психического состояния, — сказал он.

Источник отметил, что данная процедура поможет установить психологические особенности стрелявшего, а также мотивы его действий.

Ранее сообщалось, что к Владимиру Барданову приехали силовики, чтобы опросить по делу о незаконном обороте оружия. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. На начало перестрелки в доме находились жена мужчины, его дочь с внуками и двое помощников по хозяйству, но все они покинули здание до старта спецоперации. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Затем спецназовцы приступили к штурму дома стрелка Владимира Барданова в Мытищах. Во время спецоперации один из силовиков получил сквозное пулевое ранение в левую ногу. В настоящее время дом стрелка горит почти по всей площади в результате обстрела из гранатомета. По данным СМИ, стрелок погиб.

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