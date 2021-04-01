«Нельзя заставить людей себя полюбить»: Соседов назвал феномен Бузовой

Фото: Youtube /Х-фактор

Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью Лене Лениной объяснил феномен певицы Ольги Бузовой. По его словам, это не музыкальное чудо, ее музыкальное творчество не интересно.

— Это не музыка по сути, это набор неких музыкальных эпизодов, набор музыкальных пазлов. Феномен Оли Бузовой не музыкальный, а социальный. Здесь должны не критики расследовать, а социологи, психологи, это влияние на общество через историю, «Дом-2», она полюбилась этой аудитории, на этой волне вышла к аудитории с новым околомузыкальным контентом, — пояснил Соседов.

При этом Бузова продолжает успех шоу через музыку.

— Люди ей поверили, как можно заставить людей так к себе относиться? Нельзя заставить себя полюбить. Я не могу сказать, что меня раздражают песни, она поет, а это как фон идет. Я не знаю ее песен, никак меня не задевают, — заметил критик.

Видео опубликовано на YouTube.

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