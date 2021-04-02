Построй свою любовь: Алена Рапунцель станет участницей обновленного шоу «Дом-2»

Фото: instagram/alenatoffi_official

Стало известно, что одна из звезд старой версии телепроекта «Дом-2» Алена Рапунцель вернется в обновленную версию шоу, говорится в Instagram-аккаунте «Журнал «Дом-2».

Кроме того, стала известна дата запуска телепроекта — 19 апреля в 22:00 мск.

Ранее поклонники узнали, кто будут ведущими обновленного реалити-шоу. Известно, что официально возвращаются Ольга Бузова и Ксения Бородина. Компанию полюбившимся многим звездам также составят Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов.

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