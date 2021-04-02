Стало известно, кто будет ведущими обновленного «Дома-2»

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Реалити-шоу «Дом-2» получит новую жизнь на одном из телеканалов. Тем не менее довольно долго поклонники не могли узнать, кто будет вести шоу.

Наконец ответ был получен. В шоу официально возвращаются Ольга Бузова и Ксения Бородина. Компанию полюбившимся многим звездам также составят Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов, отмечает «СтарХит».

Ранее сообщалось о том, как телеведущий Владимир Познер поборол алкоголизм.

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