«Пил полгода»: Владимир Познер рассказал, как поборол вредную привычку

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Телеведущий Владимир Владимирович Познер во время передачи на телеканале «Россия 1» рассказал о периоде, когда из-за проблем на работе стал злоупотреблять спиртным.

По словам журналиста, в 1977 году ему в очередной раз отказали в выезде в Америку, которого он долго ждал. Это и стало причиной эмоционального срыва.

— Я пил полгода. Это нельзя назвать запоем, я не был алкоголиком, а просто много пил, чтобы не думать. При этом я много работал. К жизни меня вернул здравый смысл. Я понимал, что надо брать себя в руки и продолжать бороться, — рассказал 87-летний телеведущий в программе «Судьба человека».

Еще одной причиной злоупотребления алкоголем стала смерть его отца. Мужчина страдал лейкемией и умер в самолете, который летел из Парижа в Москву.

— К счастью, он умер в воздухе, потому что спасти его было нельзя. Папа бы только мучился, — заметил журналист.

Он также рассказал, что до болезни отец перенес инфаркт из-за профессиональных проблем. Папа Познера был создателем экспериментальной творческой киностудии, которая выпустила картину «Белое солнце пустыни». По словам журналиста, студия придерживалась американского принципа оплаты труда. В итоге во время реформ Косыгина ее прикрыли. Познер признался, что для отца это стало ударом, после чего он ушел на пенсию.

Ранее Познер раскрыл содержание записки Жванецкого, адресованной Богу.

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