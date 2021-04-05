Трое свидетелей по делу актера Ефремова предстанут перед судом

Фото: АГН Москва / Мосгорсуд

Трое свидетелей, обвиняемых в заведомо ложных показаниях по делу актера Михаила Ефремова, предстанут перед судом. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Следователи завершили предварительное расследование трех уголовных дел. Фигуранты обвиняются по статье «Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод». Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

СПРАВКА «ВМ»

8 июня 2020 года в Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием артиста Михаила Ефремова. В результате аварии погиб водитель второго автомобиля Сергей Захаров. Экспертиза показала, что Ефремов в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев. Суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП.

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