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Динамика курса рубля изменится после объявления возможных санкций со стороны США
Фото: moscow-live.ru

Динамика курса рубля изменится после объявления возможных санкций со стороны США

Елена Фролова

Экономика

Курс доллара к российской валюте вырос на 0,36 процента — до 77,13 рубля. Об этом свидетельствуют данные утренних торгов на столичной бирже по состоянию на 11:00 9 апреля.

Накануне национальная валюта показала укрепление на 0,17 процента, остановившись на уровне 76,85 рубля. Считается, что положительное влияние на это оказала глобальная тенденция ослабления доллара на 0,37 процента. При этом главное внимание участников рынка было направлено на то, что сейчас происходит в Донбассе.

Как подчеркнул заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, если начнутся боевые действия, Россия будет вынуждена вмешаться, чтобы защитить своих граждан и мирное население на территории Луганской и Донецкой народных республик. Тогда санкции в отношении Москвы обязательно будут усилены, отмечает «Экономика сегодня».

При этом пока неопределенность ожидаемых ограничений сдерживает инвесторов от покупок российских активов. По некоторым сведениям, американские власти рассматривают возможность высылки дипломатов. Пока официального подтверждения данной информации не поступало. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что о новых санкциях станет известно не раньше следующей недели.

Тем временем эксперт, учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев считает, что у Центробанка РФ достаточно сил и средств для того, чтобы на обменниках не отражалась никакая нервозность.

— У Центрального банка достаточно денег, чтобы остановить любой негативный тренд, а население не переживало, — считает эксперт.

Он также добавил, что события в Донбассе не заставят американскую валюту подскочить на валютном рынке, отмечает «Царьград». По словам Константина Малофеева, курс устанавливается только благодаря той политике, которую ведет Центральный банк России.

Читайте также: Эксперты объяснили причины укрепления курса рубля

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