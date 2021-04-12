Силовики задержали в столице подозреваемого в развращении школьниц

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Россия, Москва, Зеленоградский административный округ Карта всех событий

В Зеленоградском округе Москвы правоохранители задержали мужчину, который подозревается в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Об этом в понедельник, 12 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Мужчина приставал к детям в общественном транспорте на территории Зеленоградского округа. Пострадавшие девочки, одной из которых было всего 12 лет, рассказали о случившемся своим родителям, которые сразу же написали заявление в полицию. Вскоре преступник был задержан. Им оказался 44-летний мужчина.

На данный момент злоумышленник находится под стражей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении лиц, достигших двенадцатилетнего возраста, но не достигших четырнадцатилетнего возраста».

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