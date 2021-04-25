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Финансист назвал факторы, при которых доллар будет стоить 100 рублей
Фото: Pixabay

Финансист назвал факторы, при которых доллар будет стоить 100 рублей

Юлия Курганова

Экономика

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, что доллар может стоить 100 рублей при выполнении сразу несколько условий. Он отметил, что с учетом нынешних реалий это вполне вероятно.

— Эти факторы — реальный вооруженный конфликт на Донбассе, максимально жесткие санкции в отношении ближайшего круга Владимира Путина от США и ЕС вплоть до заморозки счетов, имущества и аннулирования виз, проблемы с Навальным, снижение цен на нефть и обвал рынков, — сообщил он.

Финансист добавил, что даже два из данных факторов могут снизить стоимость рубля на десять процентов. А если совпадут три условия, то курс доллара достигнет ста рублей. По словам Кричевского, такой баланс может сложиться уже осенью этого года, передает агентство «Прайм».

Читайте также: Курс доллара опустился ниже 75 рублей на Московской бирже

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