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Вербное воскресенье - 2021: названы традиции и обычаи праздника
Ваганьковское кладбище закрыли для посещений в период режима самоизоляции горожан / Фото: Софья Сандурская, АГН «Москва»

Вербное воскресенье - 2021: названы традиции и обычаи праздника

Елена Фролова

Религия

Православный праздник Вербное воскресенье наступил в воскресенье, 25 апреля. Это последний день перед Страстной неделей.

В эту дату можно принять участие в крестном ходе. Многие верующие посещают могилы близких. Помимо этого, Вербное воскресенье принято проводить в кругу семьи. Так как это праздничный день, то ограничения Великого поста становятся немного слабее. Грехом считается работа в этот день.

Согласно церковным законам, Вербное воскресенье также носит название «Вход Господень в Иерусалим». Его относят к двенадцати важным (двунадесятым) праздникам, отмечает РИАМО. По легенде, Иисус направился в сторону Иерусалима сразу после Лазаревой субботы. Узнав об этом чуде, жители Иерусалима признали в Иисусе спасителя.

Символом Вербного воскресенья являются букетики из веточек вербы. Многие освещают их в храмах и хранят в течение года.

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праздникправославныеВербное воскресенье
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