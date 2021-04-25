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Аналитики рассказали, как распознать финансовую пирамиду
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Аналитики рассказали, как распознать финансовую пирамиду

Иван Юминов

Экономика

Прибыль за привлечение других людей, обещание высокой доходности, отсутствие информации о топ-менеджерах и лицензии регулятора — все эти признаки, по мнению экспертов, могут свидетельствовать о финансовой пирамиде.

У благонадежной компании должен быть сайт с данными о лицензии Банка России. Кроме того, можно проверить, участвует ли компания в торгах на сайте Московской биржи, считает инвестиционный стратег одной из компаний Александр Бахтин.

— Мода 2021 года — назвать пирамиду именем супер узнаваемого в финансовом мире бренда, сделать приписку «Ltd», «консалтинг», «финанс» и так далее, чтобы ввести людей в заблуждение, — поделилась аналитик крупной инвестиционной группы Юлия Афанасьева.

Не стоит верить обещаниям скорого возврата средств, вместо этого лучше заняться финансовой грамотностью, приводит слова эксперта РИА Новости.

Ранее финансист перечислил факторы, при которых доллар будет стоить 100 рублей.

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