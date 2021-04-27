Украинский МИД объявил персоной нон грата консула России в Одессе

Фото: facebook.com / Министерство иностранных дел Украины

Министерство иностранных дел Украины объявило консула России в Одессе персоной нон грата и потребовало, чтобы дипломат покинул страну до 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба дипломатического ведомства во вторник, 27 апреля.

Ранее, 26 апреля, РФ объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины в России. В дипведомстве отметили, что если Киев продолжит недружественные шаги в отношении российских дипломатов, то будут приняты дополнительные меры.

— В ответ МИД Украины объявляет консула генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом, — говорится в сообщении.

Уточняется, что он должен покинуть Украину до 30 апреля. При этом в украинском МИД исключили обвинения в том, что дипломат Украины занимался деятельностью, «не совместимой с дипломатическим статусом», сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Румыния объявила персоной нон грата заместителя военного атташе РФ. Кроме того, ранее Латвия, Литва и Эстония приняли решение выслать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

Конфликт с Чехией

Напомним, что 17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге, которые якобы работают на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Помимо этого, в Праге считают, что Россия причастна ко взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, они решили уровнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

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