МИД РФ объявил трех словацких дипломатов персонами нон грата

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата трех сотрудников посольства Словакии в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 28 апреля.

Посла Словакии в Москве вызвали в российский МИД 28 апреля. Ему был заявлен протест в связи с действиями Словакии по высылке российских дипломатов по надуманному поводу. При этом в дипломатическом ведомстве отметили, что провокационная политика Братиславы наносит вред российско-словацким отношениям.

— В качестве ответной меры три сотрудника посольства Словакии в Москве объявляются persona non grata. Им предписано до истечения дня 5 мая 2021 года покинуть территорию Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Соответствующая нота была передана послу Словакии.

Ранее Словакия приняла решение выслать из страны трех российских дипломатов якобы в знак солидарности с Чехией.

Конфликт с Чехией

Напомним, что 17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге, которые якобы работают на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Помимо этого, в Праге считают, что Россия причастна к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Позднее президент Чехии Милош Земан отметил, что спецслужбы Чехии не располагают доказательствами того, что «российские агенты» были на взорвавшихся складах во Врбетице.

Ранее российский МИД принял решение о высылке дипломатов стран Балтии.

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