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Саудовскую Аравию затопило проливными дождями
Фото: Pixabay

Саудовскую Аравию затопило проливными дождями

Евгения Владимирова

В мире

По сообщениям местных метеорологических служб, на некоторые районы юго-запада Саудовской Аравии обрушились проливные дожди.

Регионы Наджран, Асир, эль-Баха и священный для мусульман город Мекка оказались во власти дождей. Синоптики сообщают, что гроза с сильным ветром продолжится до воскресенья и может вызвать затопление.

Видео: Telegram / РИА Новости

Пользователи соцсетей из Саудовской Аравии выкладывают видеозаписи, на которых видно затопленные улицы и автомобили, сообщает РИА Новости со ссылкой на метеорологическую службу Саудовской Аравии.

Видео: Telegram / РИА Новости

Напомним, что до 12 мая мусульмане отмечают месяц Рамадан.

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