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«Искусственная лысина»: Спиридонова — про образ Кадышевой в шоу «Точь-в-точь»
Фото: Youtube / Super

«Искусственная лысина»: Спиридонова — про образ Кадышевой в шоу «Точь-в-точь»

Виктория Федотова

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Победительница шоу «Точь-в-точь» певица Анастасия Спиридонова рассказала, как готовилась к выступлению в образе артистки Надежды Кадышевой. По ее словам, ее гримировали очень долго, вся подготовка заняла порядка пяти часов.

— Я в этом костюме ярчайшем, лоб высокий, прическа шикарная. Мне образ делали часов пять. Там тонна шпилек, искусственная лысина, чтобы сделать высокую линию волос. Сборный парик, костюм роскошный. Нужно сказать большое спасибо Надежде Кадышевой, потому что для номера приехал ансамбль «Золотое кольцо», — заявила Спиридонова.

Артистке казалось, что ей сделают замечание, что она «переборщила с образом», потому что члены жюри смеялись. Интервью она дала журналистке Алене Жигаловой.

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