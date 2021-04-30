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Перестрелка возобновилась на границе Киргизии и Таджикистана
Фото: Telegram/Mash

Перестрелка возобновилась на границе Киргизии и Таджикистана

Анастасия Волоснова

В мире

В Лейлекском районе Киргизии на границе с Таджикистаном вновь обострился вооруженный конфликт. Об этом сообщает киргизское агентство со ссылкой на УВД Баткенской области в пятницу, 30 апреля.

Отмечается, что в районе столкновения около часа ведется перестрелка, пишет РИА Новости.

Напомним, военнослужащие Киргизии и Таджикистана начали перестрелку на границе государств днем 29 апреля. Вечером того же дня они сообщили о прекращении огня. По последним данным, в конфликте пострадал 131 человек.

Ранее сообщалось, что школа и несколько домов сгорели при столкновении на границе с Таджикистаном. Для решения конфликта Таджикистан и Киргизия планировали создать рабочую группу.

Граждане России при столкновении не пострадали.

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