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Китайский ученый предупредил об опасности солений
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Китайский ученый предупредил об опасности солений

Юлия Павлушова

Здоровье

Некоторые соления могут спровоцировать кислородное голодание. Об этом предупредил китайский ученый Центра обмена информацией о пищевых продуктах Жуань Гуанфэн.

Отмечается, что пятилетнюю девочку госпитализировали в городе Чжуцзи с синими губами и кислородным голоданием. У нее диагностировали отравление токсичными соединениями нитритами.

Ученый отметил, что овощи содержат большое количество нитратов, которые во время маринования преобразуются в опасные нитриты. В солениях их концентрация уменьшается со временем, однако в первое время в маринованных овощах их больше всего.

Как сообщил Жуань Гуанфэн, содержание нитритов может достигать 100 миллиграммов на килограмм и выше. Такую концентрацию употреблять не рекомендуется, пишет «Иносми», ссылаясь на издание «Хуаньцю шибао».

Ранее диетолог Антонина Стародубова назвала размер безопасной порции кулича.

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