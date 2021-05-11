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Церемония прощания с дрессировщиком Михаилом Багдасаровым прошла в Москве
Фото: YouTube / Мир вокруг

Церемония прощания с дрессировщиком Михаилом Багдасаровым прошла в Москве

Виктория Родимкина

Общество

В Москве состоялась церемония прощания с народным артистом России, дрессировщиком Михаилом Багдасаровым. Об этом сообщили в пресс-службе Росгосцирка во вторник, 11 мая.

Проститься с артистом можно было в цирке на Цветном бульваре. Гроб с его телом находился в окружении цветов и венков от близких и коллег. На церемонии присутствовали директор Росгосцирка Сергей Беляков, директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный, коллеги-дрессировщики и другие, сообщает ТАСС.

— Гражданская панихида завершилась, началось отпевание, — рассказали в пресс-службе.

О смерти знаменитого дрессировщика стало известно 4 мая. Михаил Багдасаров скончался от осложнений после перенесенного коронавируса.

Народного артиста России похоронят на Троекуровском кладбище в столице.

Михаил Багдасаров начал выступать в цирке в 1973 году. Сначала он организовал собственную программу, затем открыл аттракцион «Давид Сасунский», в котором принимали участие львы, пантеры, ягуары, тигры и другие животные.

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