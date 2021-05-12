Названы блюда, которые туристы обязательно должны отведать в Крыму и на Кубани

Фото: pixabay.com

Гастрономическим туризмом славятся Краснодарский край и Республика Крым. Там путешественники могут ознакомиться с традициями вкуса и гостеприимства регионов. Эксперты составили список блюд, которые обязательно нужно попробовать туристам.

Лагман

В меню ресторанов национальной кухни Ялты, Алушты, Симферополя обязательно есть это блюдо. Согласно рецепту крымских татар, это сочное мясное блюдо готовят в казане, что придает ему особенный аромат и делает его в меру жирным.

Юфахаш

Так называются самые маленькие пельмени в Крыму. Их готовят с начинкой из фарша из баранины и яиц. В одной столовой ложке может поместиться от трех до пяти таких мини-пельменей. В связи с этим, профессиональные гастротуристы советуют заказывать двойную порцию. Такое блюда можно отведать в Алуште, Судаке и Симферополе.

Вино

Отдельно стоит выделить крымские вина, так как виноделием в этом регионе занимаются несколько веков. Самой знаменитой считается ялтинская «Массандра». Помимо этого, эксперты советуют отведать марочные «Херес» и «Мадеру», красный портвейн «Ливадия», который обожал император Николай Второй, белый портвейн «Сурож» и другие сорта.

Устрицы

Гастрономической «жемчужиной» полуострова называют устричные фермы. Крымские устрицы считаются таким же деликатесом, как и французские. Существует даже мнение о том, что Черное море придает моллюскам особенный и неповторимый вкус, отмечает Nation News.

Горный мед

На территории Крыма также находится множество медоносных растений. Здесь можно отведать и даже взять с собой домой в качестве сувенира лавандовый, кориандровый и липовый мед. В разных пчеловодческих хозяйствах в мед могут добавлять орехи, инжир и ягоды.

Рыба и морепродукты Кубанского края

Рыбный промысел был одной из основ казачьей экономики. Рыба считается одним из главных блюд на казачьем столе. Здесь туристам предложат попробовать барабулю, хамсу, пеленгаса, лобана и кефаль.

Сыр

Известными практически по всему миру являются кавказские сыры. Рецепт «красного сыра» черкесы вывели еще в глубокой древности. Это была пища для охотников, пастухов и воинов. В современные дни там можно отыскать такие виды этого молочного продукта, как чанах, чечил, сулугуни, брынза и так далее.

Северный чай

Первая чайная плантация появилась в Краснодарском крае в 1901 году около горного поселка Солохаул. Эту плантацию могут посетить туристы. Нп сегодняшний день на Кубани производят разные сорта чая от недорогих до элитных.

Читайте также: Где бюджетно отдохнуть этим летом и когда бронировать путевки