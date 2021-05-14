Судья московского Арбитражного суда вынесла решение с припиской «но не уверена»

Фото: Пресс-служба Госдумы

Судья Арбитражного суда Москвы вынесла решение с припиской «но не уверена». Такой документ опубликовали на сайте ведомства.

Бумагу с ошибкой удалили с портала, однако суд начал служебную проверку после инцидента. Приписка появилась на документе, касающемся спора между двумя компаниями. Судья постановила взыскать долг в сумме 467 тысяч рублей, но оставила интересную пометку капсом (Caps Lock — прим. «ВМ») , сообщает Telegram-канал «Подъем».

Фото: Telegram/ Подъем

В пресс-службе Арбитражного суда отметили, что рабочий вариант документа был опубликован из-за технической ошибки.

— В настоящее время все электронные копии соответствуют итоговым судебным материалам, — заключили в ведомстве.

Ранее «ВМ» сообщала, что торговец поддельными справками о вакцинации от COVID-19 ответит за их продажу в суде.

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