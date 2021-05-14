Генеральный прокурор Чехии Земан подал в отставку

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Генеральный прокурор Чехии Павел Земан подал в отставку. Об этом сообщил вице-премьер страны Карел Гавличек в пятницу, 14 мая.

— Глава Минюста Мария Бенешова объявила на заседании правительства о том, что генпрокурор Павел Земан изъявил желание уйти в отставку с 30 июня, — рассказал вице-премьер.

Чешские СМИ сообщали, что Бенешова хочет отставки Земана после того, как тот назвал условие приостановки дела о взрывах во Врбетице, отмечает РИА Новости.

Конфликт с Чехией

17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге за якобы работу на российскую разведку. Также в Праге заявляли о причастности России к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Глава чешской разведки заявил, что в России были готовы к заявлению о взрывах во Врбетице.

Ранее вице-премьер Чехии уволил главу Пардубицкого края после слов о Врбетице.

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